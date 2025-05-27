Непереможений чемпіон світу назвав найвидатнішого боксера в історії

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41−0, 31 КО) назвав найвидатнішого боксера в історії.

Цитує Теренса Boxing News 24/7.

"Мухаммед Алі. Я знаю, що багато хто називає Шугара Рея Робінсона, але я особисто мало що бачив з його боїв — це було надто давно. Хоча ті, хто бачив, кажуть, що він – найкращий боксер всіх часів.

Але для мене – це Мухаммед Алі. Не лише через його успіхи в рингу, а й через те, за що він боровся. Його позиція щодо прав людини, те, як він захищав свій народ. Дуже небагато людей зробили це", – розповів Кроуфорд.