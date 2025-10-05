Тренер Кроуфорда: За наступний бій Теренс має отримати 100 млн доларів

Тренер триразового абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) Берні Девіс назвав суму, за яку американець готовий повернутися у ринг для поєдинку за абсолютне чемпіонство у середній вазі.

Про це повідомляє Mill City Live.

"Я думаю, що для Кроуфорда все скінчено. Якщо це не $100 мільйонів, щоб поїхати туди й побитися з тими хлопцями і дозволити їм виконати всю важку роботу", – сказав Берні Девіс.

Зараз чемпіонськими поясами у середній ваговій категорії володіють Карлос Адамес, Жанібек Алімханули та Ерісланді Лара.

13 вересня Теренс Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх заявив, що після відпустки Кроуфорда на вболівальника очікує великий сюрприз.