Аль аш-Шейх: Ми з Кроуфордом приготували великий сюрприз

Володимир Варуха — 3 жовтня 2025, 22:28
Голова правління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх анонсував гучний сюрприз для триразового абсолютного чемпіона світу Терренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).

Про це повідомляє DAZN.

"Ми з Кроуфордом приготували великий сюрприз для вболівальників. Зараз Терренс хоче трохи відпочити – два-три місяці, а потім буде велике оголошення щодо бою", – сказав Аль аш-Шейх.

13 вересня Кроуфорд одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) і став першим в історії чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях у сучасну еру чотирьох поясів.

Поєдинок відбувся на арені Allegiant Stadium у Лас-Вегасі. Альварес намагався нав’язати силову боротьбу і працював по корпусу, але Кроуфорд завдяки швидкості, роботі на ногах і точним ударам узяв контроль над боєм у другій половині. Судді виставили рахунки 116-112, 115-113 і 115-113 на користь американця.

Раніше Кроуфорд зізнався, що його життя кардинально змінилося після історичної перемоги над Канело.

