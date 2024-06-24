Мбіллі пообіцяв нокаутувати Дерев'янченка

Володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіан Мбіллі (26-0, 22 KO) поділився думками про бій проти українського боксера другої середньої ваги Сергія Дерев’янченка (15-5, 10 КО).

Цитує француза Boxing Scene.

"Він дуже хороший боксер. У нього великий досвід, він провів багато боїв як любитель, і він бився з багатьма чемпіонами як професіонал. Я спробую його нокаутувати. Але я точно виграю цей бій", — сказав Мбіллі.

Бій відбудеться 17 серпня у Квебеці, Канада. Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Мбіллі 26 травня технічним нокаутом здолав Марка Геффрона. Поєдинок достроково завершився у першому раунді.

Зазначимо, що Крістіан у березні повинний був битися з іншим українцем — Євгеном Хитровим (20-2, 17 КО). Тоді бій зірвався через проблеми з легенями у Євгена.

Дерев'янченко 21 квітня переміг американця Вона Александера одноголосним рішенням суддів. Це був його перший бій з червня 2023 року, коли він поступився мексиканцеві Хайме Мунгуї.