Дерев'янченко та Мбіллі провели битву поглядів

Український боксер другої середньої ваги (76,2 кг) Сергій Дерев'янченко (15-5-0, 10 KO) та володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіана Мбіллі (26-0, 22 KO) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 17 серпня у Квебеці, Канада.

Дерев'янченко 21 квітня переміг американця Вона Александера одноголосним рішенням суддів. Це був його перший бій з червня 2023 року, коли він поступився мексиканцеві Хайме Мунгуї.

Мбіллі 26 травня технічним нокаутом здолав Марка Геффрона. Поєдинок достроково завершився у першому раунді.

Зазначимо, що Крістіан у березні повинний був битися з іншим українцем — Євгеном Хитровим (20-2, 17 КО). Тоді бій зірвався через проблеми з легенями у Євгена.