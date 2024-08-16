Мбіллі: Проти Дерев'янченка буде складний бій, я спробую його нокаутувати

Французький боксер Крістіан Мбіллі (27-0, 23 KO) поділився очікуваннями від бою проти українця Сергія Дерев'янченка (15-5, 10 КО).

"Ми довго шукали такого суперника. Дерев'янченко бився з багатьма чемпіонами і я думаю, що він найкращий боєць для мене, щоб показати світові боксу, наскільки я великий.

Я маю бути найкращим у всьому, щоб перемогти його — техніка, фізика, швидкість. Це те, для чого я тренуюсь.

Я чекаю на дуже складний бій. Я або нокаутую його, або переможу одноголосним рішенням. Я викладуся максимально у цьому поєдинку. Це буде видовищний бій.



Якщо я його нокаутую, це буде ідеально. Але я не йду туди заради нокаутів. Я намагаюся перемагати раунд за раундом. Якщо я матиму можливість його нокаутувати, я нею скористаюся", — сказав Мбіллі.