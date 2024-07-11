Дерев'янченко: Мбіллі міцний боксер, але має проблеми в захисті

Український боксер другої середньої ваги (76,2 кг) Сергій Дерев'янченко (15-5-0, 10 KO) прокоментував стиль бою свого майбутнього суперника, володаря титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіана Мбіллі (26-0, 22 KO).

Про це він сказав на Youtube-каналі Тайк Майсон.

"По-перше, Мбіллі дуже добре ведуть. По-друге, хлопець справді має жорсткий удар. Нокаутуючий удар. З цим не можна посперечатися. Він фізично міцний боксер. У нього агресивний стиль. Він постійно атакує та вкладається у кожен удар, але має проблеми із захистом. Коли йде вперед, насипає, тисне, то відкриваються дірки у захисті. Ми працюємо над цим. Дивимось, куди можна свої контратаки вставити. Якщо дивитися за статистикою, то він ніби зручний для мене суперник", — сказав боксер.