Красюк назвав наступного короля хевівейту після Усика та Ф'юрі

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що наступним королем хевівейту стане британський надважковаговик Мозес Ітаума.

Його слова передає Sport.ua.

" Пам’ятаю як вперше зустрів Ітауму у Ріяді перед поєдинком Ф'юрі та Нганну. Тоді сказав йому, що він – майбутній король дивізіону після того, як Усик і Фʼюрі підуть на пенсію ", – сказав Красюк.

Нагадаємо, напередодні Ітаума відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса, який дав би право битися проти Олександра Усика.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).