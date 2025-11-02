Українська правда
Красюк: якби Усик підписав контракт із Top Rank, про нього б зараз не говорили

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 19:04
Олександр Красюк

Відомий український промоутер Олександр Красюк поділився думкою про те, як могла б скластися кар’єра Олександра Усика, якби він свого часу обрав інший промоушен.

Про це він сказав в інтервʼю Okey Eva.

"Усик на початку своєї професійної кар’єри вибрав K2 Promotions. Але якби він підписав контракт із промоутерською компанією Боба Арума –Top Rank, то ми б зараз про нього не розмовляли", – сказав Красюк.

Нагадаємо, інші українські боксери – Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик підписали контракт з Top Rank після Олімпіади-2012.

Раніше Красюк розповів, як припинив відносини з Олександром Усиком.

