Красюк: якби Усик підписав контракт із Top Rank, про нього б зараз не говорили
Олександр Красюк
Відомий український промоутер Олександр Красюк поділився думкою про те, як могла б скластися кар’єра Олександра Усика, якби він свого часу обрав інший промоушен.
Про це він сказав в інтервʼю Okey Eva.
"Усик на початку своєї професійної кар’єри вибрав K2 Promotions. Але якби він підписав контракт із промоутерською компанією Боба Арума –Top Rank, то ми б зараз про нього не розмовляли", – сказав Красюк.
Нагадаємо, інші українські боксери – Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик підписали контракт з Top Rank після Олімпіади-2012.
