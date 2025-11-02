Красюк натякнув на повернення Берінчика в ринг

Гендиректор K2 Promotions Олександр Красюк поділився думками щодо майбутнього українського боксера Дениса Берінчика.

Про це промоутер сказав в інтервʼю Okey Eva.

"Сподіваюся, найближчим часом ми знову побачимо його на тому рівні, на який він заслуговує", – зазначив Красюк.

Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO.

Також нещодавно боєць ММА Андрій Хохлов розповів, що може влітку провести бій проти Дениса Берінчика.