Берінчик – про наступний бій: Чекаємо підтвердження інформації від промоутерів

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив, що не планує завершувати професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.

"Думки про завершення карʼєри після останнього бою не приходили в голову тому, що була шикарна підготовка, була хороша вага, але були травми – їх потрібно було лікувати і відновлюватися. Протягом року я відновлювався і вже тренуюсь десь 3–4 місяці.

Я відновив тренування ще торік, набирав обертів, але не відновився до кінця після операції. Наразі це вхід у форму, не підготовка до конкретного бою. Можливо, навесні або влітку буде якась інформація – ми чекаємо підтвердження офіційної інформації від промоутерів", – сказав Берінчик.