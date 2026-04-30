Берінчик – про наступний бій: Чекаємо підтвердження інформації від промоутерів

Олександр Булава — 30 квітня 2026, 15:30
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив, що не планує завершувати професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.

Його слова передає LuckyPunch.

"Думки про завершення карʼєри після останнього бою не приходили в голову тому, що була шикарна підготовка, була хороша вага, але були травми – їх потрібно було лікувати і відновлюватися. Протягом року я відновлювався і вже тренуюсь десь 3–4 місяці.

Я відновив тренування ще торік, набирав обертів, але не відновився до кінця після операції. Наразі це вхід у форму, не підготовка до конкретного бою. Можливо, навесні або влітку буде якась інформація – ми чекаємо підтвердження офіційної інформації від промоутерів", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що у березні поточного року промоутер Олександр Красюк анонсував наступний двобій українця.

Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця.

Після цієї програної зустрічі боксер переніс операцію.

Точно не мішок: відомо, коли та де відбудеться наступний бій Берінчика
Берінчик перевірив на міцність прес футбольного блогера
Цей тигр завжди готовий: Красюк анонсував наступний бій Берінчика
Берінчик став гравцем футбольного медійного клубу, власником якого є Коноплянка
Я ж не чарівник, – Голуб припустив, чи міг би змінити результат бою Берінчика проти Девіса

