Берінчик – про наступний бій: Чекаємо підтвердження інформації від промоутерів
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив, що не планує завершувати професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.
Його слова передає LuckyPunch.
"Думки про завершення карʼєри після останнього бою не приходили в голову тому, що була шикарна підготовка, була хороша вага, але були травми – їх потрібно було лікувати і відновлюватися. Протягом року я відновлювався і вже тренуюсь десь 3–4 місяці.
Я відновив тренування ще торік, набирав обертів, але не відновився до кінця після операції. Наразі це вхід у форму, не підготовка до конкретного бою. Можливо, навесні або влітку буде якась інформація – ми чекаємо підтвердження офіційної інформації від промоутерів", – сказав Берінчик.
Нагадаємо, що у березні поточного року промоутер Олександр Красюк анонсував наступний двобій українця.
Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця.
Після цієї програної зустрічі боксер переніс операцію.