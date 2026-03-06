Українська правда
Берінчик став гравцем футбольного медійного клубу, власником якого є Коноплянка

Олексій Мурзак — 6 березня 2026, 19:31
Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) приєднався до футбольного медійного клубу KONO MEDIA TEAM, власником якого є колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка.

Відповідний ролик з боксером з'явився на сторінці команди в Інстаграм.

Про деталі контракту не розголошується.

Зазначимо, що капітаном команди є ексфутболіст збірної України Денис Олійник.

Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера.

