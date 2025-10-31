Українська правда
Хохлов – про бій проти Берінчика: Він згоден битися влітку

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 22:02
Андрій Хохлов

Боєць кулачних боїв Андрій Хохлов розповів, що наступного року може провести бій проти Дениса Берінчика.

Його слова цитує Tribuna.com.

"Він згоден битися на літо, яке буде. Але в нього дуже високий гонорар. Я з ким не говорив, щоб хтось організував бій – поки ніхто не тягне. Зараз подивимось, він має, начебто, в лютому знову битись за пояс. Я з ним говорив. Побачимо, як проведе поєдинок. Після того вже будемо відштовхуватись, якісь вести переговори далі", – сказав Хохлов.

Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року. Тоді український боксер достроково програв Кейшону Девісу та втратив пояс WBO у легкій вазі.

Раніше Денис Берінчик повідомляв, що проведе поєдинок за правилами К-1.

Денис Берінчик кулачні бої

Денис Берінчик

