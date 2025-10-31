Хохлов – про бій проти Берінчика: Він згоден битися влітку

Боєць кулачних боїв Андрій Хохлов розповів, що наступного року може провести бій проти Дениса Берінчика.

Його слова цитує Tribuna.com.

"Він згоден битися на літо, яке буде. Але в нього дуже високий гонорар. Я з ким не говорив, щоб хтось організував бій – поки ніхто не тягне. Зараз подивимось, він має, начебто, в лютому знову битись за пояс. Я з ним говорив. Побачимо, як проведе поєдинок. Після того вже будемо відштовхуватись, якісь вести переговори далі", – сказав Хохлов.

Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року. Тоді український боксер достроково програв Кейшону Девісу та втратив пояс WBO у легкій вазі.

Раніше Денис Берінчик повідомляв, що проведе поєдинок за правилами К-1.