Цей тигр завжди готовий: Красюк анонсував наступний бій Берінчика

Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) свій наступний поєдинок орієнтовно проведе наприкінці квітня чи в травні.

Про це у інтерв'ю Ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН розповів промоутер боксера Олександр Красюк.

"Чому про нього не було новин? Травма була. Зробили операцію. Вже зараз пройшов один тренувальний табір, повернувся, трохи долікувався. І я думаю, що ми навесні проведемо поєдинок. Ми вже ведемо перемовини серйозні.

Ви ж не забувайте, що я не сам промоутер Дениса, в мене є партнер – Френк Воррен, точніше Джордж Воррен. Ми разом над цим працюємо зараз. Думаю, може, наприкінці квітня чи в травні ми проведемо поєдинок для Дениса. Такий, значимий поєдинок", – зазначив Красюк.

За словами промоутера, це не буде бій з розряду tune-up fight, мета якого дати фавориту легку перемогу, відновити форму.

"Куди вже йому tune up fight? Він вже старий дід. Він готовий. Цей тигр завжди готовий. Розглядаємо кілька імен, це буде британец? Ймовірно, але не гарантовано", – підкреслив промоутер.

Востаннє Берінчик виходив у ринг ще в лютому 2025 року. Тоді він програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера.