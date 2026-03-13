IBF призначила дату промоутерських торгів щодо бою-елімінатора між Чухаджяном та Донованом

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила промоутерські торги щодо бою-елімінатора між українцем Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

За його інформацією, торги заплановано на 24 березня. Переможець стане претендентом номер один на титул IBF у напівсередній вазі.

Чинним чемпіоном світу за версією IBF є Льюїс Крокер, які двічі поспіль здолав наступного опонента українця.

Востаннє Чухаджян виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли у другому раунді "закрив" аргентинця Жоеля Мафауда у латвійській Ризі. Карен оформив свою другу поспіль звитягу у професіоналах.

Наприкінці минулого року Карен підійнявся на друге місце рейтингу Світової боксерської організації (WBO).