Йока одноголосним рішенням суддів переміг українця Довбищенка

Український надважковаговик Костянтин Довбищенко (10-21-1, 7 КО) програв бій олімпійському чемпіону-2016, французу Тоні Йоці (16-3, 12 КО).

Поєдинок відбувся в Манчестері та був розрахований на шість раундів. Суперники пройшли всю дистанцію, за підсумками якої всі троє суддів віддали перевагу французу з однаковим рахунком - 59:55.

Зазначимо, що Костянтин у березні програв Емануелю Одіасе з Німеччини одноголосним рішенням суддів.

Для 34-річного Йоки це був перший вихід на ринг із грудня 2025 року. Тоді француз здолав Патріка Корте. Зазначимо, що у француза у квітні зірвався бій проти Лоуренса Околі в Парижі через позитивний допінг-тест суперника. Влітку Йока знявся зпоєдинку проти Мурата Гассієва в Москві через травму спини.

Напередодні Рогава роздільним рішенням суддів поступився Тейлору в титульному поєдинку.