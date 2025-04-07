Українець Довбищенко проведе бій з колишнім спаринг-партнером Усика

Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко (10-17-1, 7 КО) проведе бій із сербом Санелем Хасановичем (8-1, 7 КО).

Про це повідомляє KUC Boxing Promotion.

Поєдинок відбудеться 10 травня на арені MBS Arena у Потсдамі, Німеччина.

Хасанович – колишній спаринг-партнер Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він допомагав українському чемпіону в підготовці до обох боїв проти британця Тайсона Ф'юрі.

Для Довбищенка майбутній бій стане шансом перервати серію з чотирьох поразок поспіль. Так, у вересні 2023-го він поступився німцю Тому Шварцу, у лютому 2024-го програв британцю Джеймі Тшикеві, у квітні того ж року Г’юї Ф’юрі – двоюрідному брату Тайсона, а в березні цього року українець одноголосним рішенням суддів поступився Сеулу Саламі.