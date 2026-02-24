Довбищенко дізнався дату свого наступного поєдинку та ім’я опонента

Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко (10-19-1, 7 КО) проведе бій проти німецького проспекта Емануеля Одіасе (9-0, 8 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

8-раундовий поєдинок за участю 34-річного українця відбудеться 20 березня на вечорі боксу в Німеччині.

У попередньому бою Довбищенко програв Карлосу Родрігесу рішенням суддів.

