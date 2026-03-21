Довбищенко програв спаринг-партнеру Усика

Український супертяж Костянтин Довбищенко (10-20-1, 7 КО) поступився німецькому проспекту Емануелю Одіансе (10-0, 8 КО).

8-раундовий поєдинок відбувся у Гамбурзі, Німеччина. Судді одноголосно віддали перемогу Одіансе.

Зазначимо, що 27-річний німець був спаринг-партнером Олександра Усика під час підготовки до поєдинків з Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа.

Довбищенко зазнав сьомої поразки поспіль. У попередньому поєдинку, який відбувся у вересні 2025 року, українець поступився Карлосу Родрігесу рішенням суддів.

