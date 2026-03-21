Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Довбищенко програв спаринг-партнеру Усика

Сергій Шаховець — 21 березня 2026, 10:21
Довбищенко програв спаринг-партнеру Усика
Костянтин Довбищенко
instagram.com/kosstyan10/

Український супертяж Костянтин Довбищенко (10-20-1, 7 КО) поступився німецькому проспекту Емануелю Одіансе (10-0, 8 КО).

8-раундовий поєдинок відбувся у Гамбурзі, Німеччина. Судді одноголосно віддали перемогу Одіансе.

Зазначимо, що 27-річний німець був спаринг-партнером Олександра Усика під час підготовки до поєдинків з Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа.

Довбищенко зазнав сьомої поразки поспіль. У попередньому поєдинку, який відбувся у вересні 2025 року, українець поступився Карлосу Родрігесу рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа приїхав до Києва. Британець 21 березня відвідає вечір боксу, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика.

Читайте також :
Відео Усик влаштував шоу для Джошуа в Києві: танці, пісні і справжній колорит
Костянтин Довбищенко

Костянтин Довбищенко

Довбищенко дізнався дату свого наступного поєдинку та ім’я опонента
Українець Довбищенко проведе бій з колишнім спаринг-партнером Усика
Український боксер проведе бій проти двоюрідного брата Ф’юрі
Українець програв за очками в андеркарді бою Чжілей - Джойс

Останні новини