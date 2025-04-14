Кондратюк: Ломаченко зазомбований російською церквою

Телепродюсер Ігор Кондратюк вважає, що український чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) зазомбований російською церквою.

Про це продюсер розповів у коментарі BLIK.

"На жаль, Ломаченко дуже зазомбований російською православною церквою, а вийти із цього зомбування не може через свій низький інтелект і оточення", – розповів Кондратюк.

Водночас продюсер похвалив ще одного українського боксера Олександра Усика.

"А Усик, напевно, змінив своє оточення і погляди. До того ж, Усик кримчанин, а після 2014 року ніхто не розумів, що буде далі і як виходити з положення.

У нього в Криму нерухомість, родичі. Були чи ще є -не знаю. Свій дім нелегко залишити. Але час пройшов і Усик зрозумів, що росіян підтримувати не можна, бо вони – вбивці, а підтримувати вбивць – ганебно. Ломаченко, здається, цього ще так і не зрозумів. Це еволюція. Я також колись працював у Москві, а зараз там не хочу бути жодною ногою", – сказав Кондратюк.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

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