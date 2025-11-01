Пол може провести бій з Джошуа у 2026 році

Блогер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявив, що його команда працює над організацією поєдинку проти колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує блогера Sky Sports.

"На 100% це може статися.Наші команди вже ведуть переговори та працюють над тим, щоб спробувати втілити це в життя наступного року.. Було б цікаво зустрітися з Ентоні Джошуа після бою проти Джервонти. Прийняти величезний ризик і величезний виклик – увійти в бій, де ніхто не вважає, що я маю бодай найменший шанс на перемогу – це мене надихає", – сказав Пол.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

У попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.