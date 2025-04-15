Розшукуються 12 боксерів: команда Усика почала набір спаринг-партнерів до бою з Дюбуа

Команда Усика вже почала набір спаринг-партнерів для нового табору Олександра черед платформу Ready to Fight. Готуватися до бою з британцем Даніелем Дюбуа українець збирається в іспанській Валенсії.

В офері вказано, що податися на нього можуть боксери, чия вага вище 90,8 кг, зріст 195-198 см, розмах рук 195-210 см. Всього потрібно 12 спаринг-партнерів. Дата заїзду до тренувального табору – вечір 1 травня 2025 року.

Серед бонусів пропонується навчання у кращого боксера хевівейту, тренажерний зал світового класу та конкурентна винагорода за роботу.

"Високі стандарти. Реальна можливість. Бронюйте місце в таборі Усика вже сьогодні!" – йдеться у повідомленні.

Подати заявку потрібно через додаток RTFight.

Нагадаємо, сьогодні стала відома потенційна дата реваншу між українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Очікується, що бій відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". Наразі сторони узгоджують останні деталі контракту.

Усик та Дюбуа провели бій в польському Вроцлаві в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Максим Розенко, Чемпіон