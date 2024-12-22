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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Сіренко: Усик та Ф'юрі показали свій максимум

Денис Шаховець — 22 грудня 2024, 12:30
Сіренко: Усик та Ф'юрі показали свій максимум
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

29-річний український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Сіренко поділився своїми думками стосовно бою в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"У цілому бій склав позитивне враження. Усик переміг. Напевно обидва бійці показали свій максимум. Відчувалось, що Фюрі остерігався і був обережний. Олександр робив достатньо, щоби забирати більшість раундів" – сказав Сіренко.

Цієї ночі Усик здобув перемогу над Ф'юрі в реванші одноголосним рішенням суддів. Усі рефері вказали на картках однаковий рахунок 116:112 на користь українця.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

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