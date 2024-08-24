Богачук: Усик у реванші нокаутує Фʼюрі

Колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 КО) заявив, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) у реванші нокаутує Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО).

Його слова передає Vringe.

"Враховувати його вік… Так не можна, адже він все ж таки не залізний. Розумію, що він фізично дуже сильний. Але ніяке здоровʼя не витримає, якщо спершу жорстко квасити, потім жорстко готуватися до бою, а потім ще й бої проводити такі жорсткі. Та ще й у хевівейті.

Вважаю, що це якесь божевілля. Якась тупість. І я ставлю на те, що в реванші Усик його нокаутує. Але, ясна річ, що це все ж таки бокс. Пропустити дурня може навіть Усик. Від цього ніхто не застрахований", — сказав Богачук.