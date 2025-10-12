45-річний екссуперник Кличка побився в октагоні відразу проти трьох аматорів

Відомий польський боксер Маріуш Вах (39-12, 20 КО) прийняв пропозицію битися з трьома неординарними бійцями під час гала-концерту PRIME MMA 14, який відбувся в місті Прушкув.

Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.pl.

Він вийшов в октагон проти блогерів Супер Маріо, Томаша Олейнікова та Вампірека.

Саме оголошення про цей бій викликало чималий ажіотаж у ЗМІ. Зрештою, керівництво федерації Freak Fighting оголосило, що колишній володар поясу WBC зустрінеться з трьома суперниками у форматі K-1.

Спірний бій К-1 завершився очікуваною перемогою професійного боксера. Маріуш прокоментував свій успіх.

" Повірте, битися один на трьох – це зовсім інше. Треба тримати очі відкритими.Мені довелося дуже зосередитися", – прокоментував Вах.

Piękny to był pojedynek. Nie zapomnę go nigdy XD#primemma pic.twitter.com/uOUW5PUT8P — PRIME SHOW MMA (@primeshowmma) October 11, 2025

Нагадаємо, два тижні тому 45-річний Маріуш переміг молодшого на три роки Пйотра Цвіку.

Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.