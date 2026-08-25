WBO санкціонувала бій Наваррете з Фостером

Пояс WBO буде стояти на кону поєдинку Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО) у його бою з володарем поясу WBC О'Шакі Фостером (25-3, 12 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Всесвітня боксерська організація (WBO) пішла назустріч чемпіонові. Президент організації Густаво Олів'єрі оголосив, що WBO відтермінувала виконання обов'язкових претендентських зобов'язань для Наваррете.

Переможець протистояння матиме 180 днів після поєдинку для проведення обов'язкового захисту титулу WBO, інакше його буде позбавлено пояса.

Чарлі Суарес залишається обов'язковим претендентом на титул Наваррете з того часу, як WBO зобов'язала мексиканського чемпіона дати Суаресу матч-реванш у червні 2025 року. Утім, очікується, що філіппінець у своєму наступному поєдинку зустрінеться з колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

Нагадаємо, 1 березня Наваррете технічним нокаутом переміг чемпіона IBF Едуардо Нуньєса.