Усик назвав умову для проведення бою з Перейрою
Олександр Усик
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) підтвердив, що може провести бій проти колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри (12-3), але лише після другого поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Про це Усик заявив у коментарі для Al Arabia English.
"Так, мені це було б цікаво, але після поєдинку проти Даніеля Дюбуа за всі титули. Ми розглядаємо варіант із боєм у клітці. Це жарт, але у кожному жарті є частка правди", – сказав Усик
Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.
Нагадаємо, Алекс Перейра в своєму останньому бою сенсаційно програв росіянину Магомеду Анкалаєву (21-1-1).