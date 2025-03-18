Усик назвав умову для проведення бою з Перейрою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) підтвердив, що може провести бій проти колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри (12-3), але лише після другого поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це Усик заявив у коментарі для Al Arabia English.

" Так, мені це було б цікаво, але після поєдинку проти Даніеля Дюбуа за всі титули. Ми розглядаємо варіант із боєм у клітці. Це жарт, але у кожному жарті є частка правди", – сказав Усик

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Нагадаємо, Алекс Перейра в своєму останньому бою сенсаційно програв росіянину Магомеду Анкалаєву (21-1-1).