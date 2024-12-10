Він дуже розумний: колишній спаринг-партнер Ф'юрі назвав його головну перевагу

Колишній спаринг-партнер Тайсона Ф'юрі Девід Аделей прокоментував шанси британця на реванш з Олександром Усиком. За думкою боксера, Тайсон має дуже гарне відчуття часу, що може допомогти йому у поєдинку з українцем.

Слова британця наводить Talksport.

"Його головна сила – відчуття часу. Він дуже незграбний, ви завжди можете побачити момент, коли він завдає удару.

Це досить важко відчути, адже він сам обирає час, коли їх робити. Таймінг має вирішальне значення.

Він дуже розумний, у його таборі немає підлабузників. Всі кажуть йому тільки правду", - розповів Аделей.