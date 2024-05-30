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Вайлдер: Бій із Чжилеєм може стати останнім у моїй кар'єрі

Станіслав Лисак — 30 травня, 00:23
Вайлдер: Бій із Чжилеєм може стати останнім у моїй кар'єрі

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) заявив, що може завершити кар'єру після поєдинку проти китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО).

Про це американський боксер розповів порталу SecondsOut.

"У мене була успішна карʼєра. Для мене це момент "зроби чи помри". Не думаю, що надважкий дивізіон буде цікавий без Вайлдера, але 1 червня побачимо. Чи можу перемогти? Чи досягну успіху? Хто знає? Але 1 червня — це правильна відповідь, подивимося.
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Це може стати кінцем кар'єри, це може стати прощанням з Вайлдером, якщо програю. Якщо виграю, звісно, перейду до великих і найкращих речей. Хочу провести бої, яких ще не мав", — сказав Вайлдер

Бій між Деонтеєм та Чжаном відбудеться в суботу, 1 червня. Цей поєдинок очолить вечір боксу, в якому 5 бійців Matchroom Boxing Едді Гірна битимуться з представникам Queensbury Promotions Френка Воррена.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вайлдер зазнав сенсаційної поразки від Джозефа Паркера.

Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

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