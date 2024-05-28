Вайлдер: Не хочу, щоб люди думали, що я просто шукаю один удар

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) хоче виглядати в очах людей як комплексний боксер, а не боєць одного удару.

Про свій план на поєдинок проти китайця Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО) він розповів у інтерв’ю Fight Hub TV.

"Я не хочу, щоб люди думали, що я просто шукаю один удар. Я хочу вийти і дати чудовий бій. Я хочу вийти, бити джебами, хуками, а потім вибухнути і нокаутувати Чжана", — сказав Вайлдер.

Бій між Деонтеєм та Чжаном відбудеться в суботу, 1 червня. Цей поєдинок очолить вечір боксу, в якому 5 бійців Matchroom Boxing Едді Гірна битимуться з представникам Queensbury Promotions Френка Воррена.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вайлдер зазнав сенсаційної поразки від Джозефа Паркера.