Фроч назвав справжнього переможця бою Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що у бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) судді могли віддати премогу будь-кому із бійців.

Про це Фроч сказав на своєму YouTube-каналі.

"Це був дуже близький бій. У ньому складно вибрати переможця. Я вважаю, що Бівол зробив достатньо для перемоги. Можна віддати бій будь-кому з бійців, але на моїй записці, виходячи з того, як я побачив поєдинок, виграв Бівол. Давайте скажемо чесно, це правильний спосіб підрахунку, адже Кобра знає, що робить. Я вважаю, що це був бій "на тоненького", але Бівол зробив достатньо для перемоги".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.