Ексчемпіон світу пояснив, чому Біволу та Бетербієву треба провести реванш

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що бій між киргизстанським боксером Дмитром Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) був рівним, тому треба провести реванш.

Його слова цитує The Ring.

"Це був дуже близький, дуже напружений бій, фізично виснажливий для обох бійців. У мене вийшло 7-5 на користь Бівола. Я дивився поєдинок без звуку, щоби на мене не впливали коментарі.

Виходячи з того, що я побачив, Бівол завдав трохи більше точних ударів, ніж Бетербієв. Це не було пограбування серед білого дня. Бетербієв багато бив по руках та рукавичках, тоді як на боці Бівола була точність. Влаштуйте бій Бетербієв – Бівол 2", – сказав він.