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Чемпіон Бокс

Майк Тайсон: Я нокаутую Джейка Пола

Станіслав Лисак — 9 червня, 00:33
Майк Тайсон: Я нокаутую Джейка Пола

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон має намір нокаутувати блогера Джейка Пола.

Про це Тайсон повідомив у своєму X (Twitter).

"Нова дата, та сама доля. Я нокаутую Джейка Пола", — сказав Тайсон.

Поєдинок відбудеться 15 листопада на AT&T Stadium у Арлінгтоні, штат Техас. Нагадаємо, першопочатково бій мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я Тайсона.

"Залізний Майк" завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Тайсон провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол Майк Тайсон

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