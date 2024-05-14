Красюк — про підготовку Усика: Три табори для одного бою, він заслуговує бути тут

Промоутер чемпіона світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) Олександр Красюк вважає, що українець заслужив на бій з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це промоутер розповів на офіційному YouTube каналі українського боксера.

"Усик витратив дев'ять місяців у тренувальному таборі. Чи він втомився? Так і це нормально, тому що коли боєць втомлюється під час тренувального табору — це означає, що він проробив хорошу роботу. Чи це вплине це на його виступ. Без сумнівів вплине, бо він стільки часу використав на підготовку до свого опонента, як ніхто не витрачав. Три табори для одного бою, можете уявити?

Він так чітко відточив свій діамант навичок, що тепер у нього немає сумнівів. Коли боєць сидить у роздягальні, він аналізує, він згадує, що він проробив, щоб тут бути та чи заслуговує він на те, що відбудеться. Усик виконав і перевиконав, те що необхідно було зробити. Саме тому він такий розслаблений, тому він так невимушено посміхається, робить те, що він любить робити", — сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.