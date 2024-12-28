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Менеджер Усика повідомив приблизні терміни повернення українця в ринг після перемоги над Ф'юрі

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 18:15
Менеджер Усика повідомив приблизні терміни повернення українця в ринг після перемоги над Ф'юрі
Олександр Усик
AP

Менеджер чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, Егіс Клімас заявив, що український боксер після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вирушить на тривалий відпочинок, а новий бій проведе влітку.

Його слова наводить Boxing Scene.

"До наступного бою буде довга підготовка. Після чергових 12 раундів з Ф'юрі Олександру потрібен тривалий і хороший відпочинок.

Думаю, нового бою Усика варто чекати не раніше кінця липня чи серпня", – сказав Клімас.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Егіс Клімас Усик – Ф'юрі 2

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