Менеджер Усика повідомив приблизні терміни повернення українця в ринг після перемоги над Ф'юрі

Менеджер чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, Егіс Клімас заявив, що український боксер після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вирушить на тривалий відпочинок, а новий бій проведе влітку.

Його слова наводить Boxing Scene.

"До наступного бою буде довга підготовка. Після чергових 12 раундів з Ф'юрі Олександру потрібен тривалий і хороший відпочинок.

Думаю, нового бою Усика варто чекати не раніше кінця липня чи серпня", – сказав Клімас.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.