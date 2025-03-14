Промоутер Ломаченка назвав бажаного суперника для українця

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка, заявив, що його підопічний хотів би отримати бій із Джервонтою Девісом.

Про це менеджер розповів в інтерв'ю YSM Sports Media.

"Усі думають, що з Ломою покінчено, що він уже поза боксом, і всі хочуть з ним побитися. Але це здорово, тому що якщо Лома повернеться, то я вважаю, що у них з Девісом буде дуже хороший бій.

Хто пріоритетний суперник для Ломаченка – Девіс чи Шакур Стівенсон? Де знаходиться Шакур, а де Джервонта в плані навичок і фінансів.

Девіс набагато кращий як боєць. Я нічого не забираю у Стівенсона, він дуже хороший боєць, але Шакур – стрибун. Він ховається в мушлю і тікає. "Танк" виходить битися. Це буде більш цікавий бій.

Девіс – небезпечний суперник? Це робить поєдинок ще більш цікавим. Зараз Ломаченко був би найкращим суперником для Девіса", – сказав Клімас.