Вона залишалася важливою частиною мого життя: Кличко відреагував на смерть матері своєї доньки

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) висловився про смерть голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі.

Відповідний пост він зробив в інстаграмі.

Боксер заявив, що американка залишалась важливою частиною його життя. Володимир вдячний їй за щасливі спогади.

"Наша родина переживає стан глибокого шоку та скорботи. Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко мене засмутила. Вона пішла з життя занадто рано. Хоч Гайден і не була вже моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї. Завдяки величезному таланту вона побудувала неймовірну кар'єру, водночас зіштовхнувшись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Нічого не зможе стерти час, який ми провели разом, або місце, яке вона мала в нашому житті. Нашій доньці я завжди розповідатиму про її матір із повагою та зроблю все, щоб вона пам'ятала, якою людиною та була", – написав Кличко.

"Доктор Сталевий Молот" висловив співчуття батькам акторки, її друзям та шанувальникам. Він заявив, що молоді та талановиті люди, як Гайден, не повинні йти з цього світу так рано.

"Я прошу всіх з повагою поставитися до почуттів нашої родини та нашого права на приватність у цей неймовірно важкий час. Наразі це все, що я бажаю сказати. Дякую кожному, хто підтримує мою родину та висловлює щирі співчуття. Спочивай з миром, Гайден. Нехай ти знайдеш вічний спокій", – підсумував Кличко.

Зазначимо, що Гайден Панеттьєрі було лише 36 років. Вона померла 16 серпня й наразі офіційна причина смерті залишається невідомою.