Кличко: Сила – єдина мова, яку розуміють диктатори

Легендарний український боксер надважкої ваги Володимир Кличко опублікував звернення у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Свої думки він опублікував в Instagram.

"Що насправді має значення в житті? У чому справжній сенс? Ти розумієш це лише тоді, коли війна приходить у твою країну і твоє місто – коли диверсантів затримують у центрі Києва, коли загроза вуличних боїв більше не є теоретичною, а відчувається небезпечно близькою, коли ти бачиш тіла загиблих і коли ворог продовжує наближатися. У цей момент це вже не про гроші, титули чи досягнення. Це про твої цінності, твій моральний компас – єдине, що ніхто не може в тебе забрати. І саме це робить тебе готовим захищати майбутнє своєї країни, своєї родини і своє", – сказав він.

Кличко заявив, що за чотири роки повномасштабної війни переконався у стійкості українців та закликав світ підтримати Україну.

"Чотири довгі роки повномасштабної війни. Чотири роки жертви. Чотири роки мужності теж. Чотири роки і чотири уроки: 1. Стійкість українців незламна. Ми ніколи не здамося завдяки нашій силі волі. 2. Демократичні цінності не можуть захищатися лише українською кров'ю. Ми не просимо вас воювати за нас. Ми просимо вас приєднатися до нашої спільної боротьби. І закрити небо над Україною. 3. Слабкість провокує вторгнення. Саме тому ми будуємо нашу армію, нашу промисловість, нашу силу. Ми ніколи більше не будемо слабкими. 4. Сила – єдина мова, яку розуміють диктатори. Чотири роки. Стоїмо. Боремося. Слава Україні. Хай живе свобода", – написав Кличко.

