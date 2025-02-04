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Сіренко розпочав підготовку до наступного бою

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 14:01
Сіренко розпочав підготовку до наступного бою
Владислав Сіренко
Instagram

Український боксера Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) розпочав підготовчий кемп до наступного поєдинку.

Про це він повідомив у себе в соцмережах.

"Відсьогодні розпочався мій перший в 2025 році тренувальний табір у Туреччині довжиною в місяць по два тренування на день.

Це час повної концентрації, роботи над собою та вдосконалення кожного аспекту підготовки. Інтенсивні навантаження, тактичні відпрацювання, фізична витривалість – усе має значення, коли йдеться про вихід у ринг у найкращій формі.

Поки що працюю сам, моя команда #SirenkoTeam приєднається трохи пізніше, але план уже чіткий: викладатися щодня, ставати сильнішим, готуватися до майбутнього поєдинку.

Це звісно тільки початок, і попереду ще багато роботи. Далі – більше!", – написав спортсмен.

Наступний суперник 29-річного українця ще не визначився.

В останньому бою Владислав у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.

Бокс Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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