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Кейшон: Вже не можу вкладатися в цю вагу

Олександр Булава — 6 червня 2025, 22:56
Кейшон: Вже не можу вкладатися в цю вагу
Getty Images

Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) вважає, що вже переріс легкий дивізіон.

Про це боєць розповів після проваленого зважування напередодні бою проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО).

"Чи буду намагатися вкласти у вагу? Вже ні. Я переріс цю вагову категорію. Я робив цю вагу понад чотири роки. Просто переріс її. Я намагався, вчора допізна хотів зігнати, прокинувся рано вранці – знову пробував. Просто вже не можу вкладатися в цю вагу.

Я вже відчував це минулого разу, коли бився. Дякувати Богу, тоді зміг вкластися. Хоча навіть не знаю, як мені це вдалося. Але є як є", – розповів Кейшон.

Нагадаємо, після проваленого зважування тепер пояс WBO стоятиме на кону тільки для Де Лос Сантоса, який показав 61,08 кг. Бій пройде у ніч на 8 червня у США.

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