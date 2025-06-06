Кейшон: Вже не можу вкладатися в цю вагу

Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) вважає, що вже переріс легкий дивізіон.

Про це боєць розповів після проваленого зважування напередодні бою проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО).

"Чи буду намагатися вкласти у вагу? Вже ні. Я переріс цю вагову категорію. Я робив цю вагу понад чотири роки. Просто переріс її. Я намагався, вчора допізна хотів зігнати, прокинувся рано вранці – знову пробував. Просто вже не можу вкладатися в цю вагу.

Я вже відчував це минулого разу, коли бився. Дякувати Богу, тоді зміг вкластися. Хоча навіть не знаю, як мені це вдалося. Але є як є", – розповів Кейшон.