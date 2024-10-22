Відомий британський боксер не сумнівається, хто переможе в реванші Джошуа – Дюбуа

Експретендент із Британії суперлегковаговик-лівша Джек Кеттеролл (29-1, 13 КО) вважає, що в реванші між Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) знову переможе чемпіон IBF.

Слова Кеттеролла наводить DAZN з посиланням на OLBG.

"Якщо спиратися на перший бій, то можна сказати, що це буде той самий сценарій. Даніель Дюбуа дорослішає і з кожним виступом виглядає все краще і краще, набуває впевненості як на рингу, так і за його межами.

З того, що я бачив, Ентоні Джошуа погодиться на реванш, але для Ентоні Джошуа є різні бої. У нього є чемпіонське мислення, і він хоче повернутися і завоювати свій титул чемпіона світу. Та я вважаю, що другий бій пройде за тим же сценарієм, що і в першому".

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.