Цей крок змінить все: Кеттеролл пояснив зміну тренера перед боєм з Ессуманом

Британський боксер напівсередньої ваги Джек Кеттеролл пояснив рішення припинити співпрацю з тренерами Джеймі Муром і Найджелом Тревісом та об’єднався з американським спеціалістом Дереком Еннісом.

Цитує боксера Ring Magazine.

"Я, мабуть, уже на фінальних розділах своєї кар’єри і хочу віддати все, що маю. Вірю, що цей крок змінює все.

Це рішення я приймав не легковажно. Довго обмірковував, аналізував свої останні бої, і, глибоко в душі, мій внутрішній голос підказував мені зробити цей крок", – сказав Кеттеролл.