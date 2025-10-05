Цей крок змінить все: Кеттеролл пояснив зміну тренера перед боєм з Ессуманом
Британський боксер напівсередньої ваги Джек Кеттеролл пояснив рішення припинити співпрацю з тренерами Джеймі Муром і Найджелом Тревісом та об’єднався з американським спеціалістом Дереком Еннісом.
Цитує боксера Ring Magazine.
"Я, мабуть, уже на фінальних розділах своєї кар’єри і хочу віддати все, що маю. Вірю, що цей крок змінює все.
Це рішення я приймав не легковажно. Довго обмірковував, аналізував свої останні бої, і, глибоко в душі, мій внутрішній голос підказував мені зробити цей крок", – сказав Кеттеролл.
32-річний боксер наступний бій проведе проти Еко Ессумана в андеркарді реваншу між Крісом Юбенком-молодшим і Конором Бенном.
Реванш Юбенка та Бенна відбудеться 15 листопада у Лондоні на стадіоні Тоттенгема. Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.
