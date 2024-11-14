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Фроч спрогнозував результат бою Усик – Ф'юрі

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 12:00
Фроч спрогнозував результат бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) є фаворитом реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує Фроча DAZN.

"Я б передбачив перемогу Усика, можливо, за очками. Також я не можу виключити пізню зупинку. Просто якщо Ф'юрі піде вперед, як обіцяє, то може видихнутися до кінця бою.

Для британського боксу було б здорово, щоб переміг Ф'юрі. У такому разі, ми зможемо побачити третій бій. Все ж перед Тайсоном стоїть неймовірно складне завдання", – розповів Фроч.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Карл Фроч

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