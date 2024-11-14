Фроч спрогнозував результат бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) є фаворитом реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує Фроча DAZN.

"Я б передбачив перемогу Усика, можливо, за очками. Також я не можу виключити пізню зупинку. Просто якщо Ф'юрі піде вперед, як обіцяє, то може видихнутися до кінця бою.

Для британського боксу було б здорово, щоб переміг Ф'юрі. У такому разі, ми зможемо побачити третій бій. Все ж перед Тайсоном стоїть неймовірно складне завдання", – розповів Фроч.