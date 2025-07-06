Перемога нокаутом, – спаринг-партнер Дюбуа зробив прогноз на бій Даніеля з Усиком

Британський боксер Джонні Фішер (13-1, 11 КО) поділився своїм баченням того, як пройде реванш між Олександром Усиком (23−0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2 КО).

Свої думки 26-річний спортсмен висловив в інтерв'ю talkSPORT.

19 липня відбудеться реванш, у якому Усик та Дюбуа визначать нового абсолютного чемпіона надважкого дивізіону.

Фішер, який був спаринг-партнером мабутнього суперника українця, зробив ставку на свого земляка.

"Переможе Даніель Дюбуа, тому що я підтримую британців. Мені подобається Даніель. Напевно, це впливає на мою оцінку, але я думаю про міць цієї людини, і є багато дебатів про той удар по корпусу в першому бою.

Я дивився бій із Джаредом Андерсоном у США одразу після поєдинку Усика і Дюбуа. І там були удари нижче пояса безліч разів, навіть нижче, ніж той удар. За буквою закону – так, це нижче пупка. Але загалом я впевнений, що в нього є міць і в нього гарний хід після чудових перемог проти Джошуа, Хрговича і Міллера. Він може зробити це, і він зробить це для Великої Британії.

Давайте оберемо варіант із нокаутом через удар по корпусу. Зроби це для мене, Даніеле!", – сказав Фішер.