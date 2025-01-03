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Чемпіон Бокс

Канело звернувся до чемпіона IBF у першій важкій вазі з пропозицією провести бій

Володимир Максименко — 3 січня 2025, 21:29
Канело звернувся до чемпіона IBF у першій важкій вазі з пропозицією провести бій
Сауль Альварес
Marca

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Вільям Скулл заявив, що Сауль Альварес звернувся до нього з пропозицією провести бій.

Слова німецького боксера наводить Talksport.

"Правда в тому, що я мав три пропозиції: від Берланге, Канело та Мбіллі.

Втім, команда Крістіана відмовилась від переговорів. Мабуть, через те, що пропозиція була не надто доброю.

Тепер ми націлені на бій з Канело. Десятого січня ми поговоримо з ним телефоном та зможу розповісти". – заявив Скулл.

Зазначимо, що довгий час Альварес веде переговори з Кроуфордом про можливий бій. Таку можливість прокоментував Тімоті Бредлі, зробивши сміливий прогноз на потенційний поєдинок.

Раніше Канело розповів, чи хотів би боксувати проти Джейка Пола.

Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес

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