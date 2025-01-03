Канело звернувся до чемпіона IBF у першій важкій вазі з пропозицією провести бій

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Вільям Скулл заявив, що Сауль Альварес звернувся до нього з пропозицією провести бій.

Слова німецького боксера наводить Talksport.

"Правда в тому, що я мав три пропозиції: від Берланге, Канело та Мбіллі.

Втім, команда Крістіана відмовилась від переговорів. Мабуть, через те, що пропозиція була не надто доброю.

Тепер ми націлені на бій з Канело. Десятого січня ми поговоримо з ним телефоном та зможу розповісти". – заявив Скулл.