Камбосос підписав угоду з компанією Гірна

Matchroom Boxing Едді Гірна уклав партнерську угоду з DiBella Entertainment, яка представляє інтереси колишнього чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє Boxing News.

Очікується, що австралієць перейде в першу напівсередню вагу та наступний поєдинок проведе у лютому в Австралії.

Наразі розглядається кандидатура Матье Жермен (25-2-1, 10 КО) з Канади, як наступного суперника Джорджа.

Зазначається, що Камбосос все ще є затребуваним боксером. Тому Гірн спробує йому організувати всеавстралійське протистояння з Ліамом Паро, якщо останній успішно захистить свій титул IBF проти Річардсона Хітчінса (7 грудня).

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.