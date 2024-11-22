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Камбосос підписав угоду з компанією Гірна

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 14:34
Камбосос підписав угоду з компанією Гірна
Джордж Камбосос
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Matchroom Boxing Едді Гірна уклав партнерську угоду з DiBella Entertainment, яка представляє інтереси колишнього чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє Boxing News.

Очікується, що австралієць перейде в першу напівсередню вагу та наступний поєдинок проведе у лютому в Австралії.

Наразі розглядається кандидатура Матье Жермен (25-2-1, 10 КО) з Канади, як наступного суперника Джорджа.

Зазначається, що Камбосос все ще є затребуваним боксером. Тому Гірн спробує йому організувати всеавстралійське протистояння з Ліамом Паро, якщо останній успішно захистить свій титул IBF проти Річардсона Хітчінса (7 грудня).

Нагадаємо, Камбосос свій останній поєдинок провів у травні проти Василя Ломаченка. Бій достроково завершився у сьомому раунді перемогою українця.

Едді Гірн Джордж Камбосос

Джордж Камбосос

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