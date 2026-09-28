Не заслужив шансу поборотися за титул чемпіона світу: Кабаєл – про виклик від Хіси

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) назвав умову для бою з 42-річним албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО).

Про це він розповів в Інстаграм, відреагувавши на заклики Хіси підписати контракт на бій.

"Якби існували пояси за розмови, ти б уже став чемпіоном світу. Але будь обережним з тим, чого бажаєш.

На мою думку, ти ще не заслужив шансу поборотися за титул чемпіона світу. Тобі все ще бракує гучних перемог. Але оскільки хлопці з верхівки рейтингу або недоступні, або не хочуть битися зі мною, я готовий прийняти твій виклик – за двох умов.

По-перше: ми можемо не подобатися одне одному, але наші народи стоять пліч-о-пліч. Тож нехай це залишиться між нами і ніколи не намагаймося налаштувати німців, курдів чи албанців один проти одного.

По-друге: якщо я прийму цей бій, назад дороги не буде. Ніяких виправдань. Ніякого виходу. Ти підійшов до мене, потиснув мені руку і кинув виклик по-своєму. Ти сказав, що я виглядав наляканим.

Але, Нельсоне, ніколи не плутай доброту зі слабкістю. Коли пролунає гонг, я не посміхатимуся. Я полюватиму на тебе, заберу твій простір і не дам тобі часу на подих.

Якщо ти приймаєш ці умови, давай битимемося. 28 листопада. На очах усього світу я покажу тобі, що в цій грі є рівні — і чому кинути мені виклик було помилкою...Давай", – сказав Кабаєл.