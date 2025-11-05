Кабаєл та Книба провели першу битву поглядів

Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) та Даміана Книба (17-0, 11 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені (приблизно 13 000 глядачів). Трансляція бою буде доступна на DAZN.

Agit Kabayel’s homecoming promises to deliver on the big stage 🏟️🔥#KabayelKnyba | 10th Jan | Rudolf Weber Arena pic.twitter.com/gZVKr93sNE — Queensberry Promotions (@Queensberry) November 5, 2025

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Книба, який був спаринг-партнером Олександра Усика, цього року виходив у ринг тричі – всі три рази переміг достроково.