Кабаєл та Книба провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 5 листопада 2025, 20:34
Кабаєл та Книба провели першу битву поглядів
Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) та Даміана Книба (17-0, 11 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені (приблизно 13 000 глядачів). Трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Книба, який був спаринг-партнером Олександра Усика, цього року виходив у ринг тричі – всі три рази переміг достроково.

