Кабаєл пояснив, навіщо Джошуа хоче провести бій проти Пола

Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл висловився про готовність Ентоні Джошуа провести поєдинок проти шоумена Джейка Пола.

Слова 33-річного спортсмена наводить Sky Sports.

"Це безумство, бокс дуже змінився. Люди хочуть бачити смішні бої. У Джошуа велика аудиторія, Пол має багато шанувальників – всім це цікаво.

Як на мене, для Джошуа це не спорт. Якщо Ей-Джей каже, що це найкращий шлях для нього – значить так воно і є. Він би міг побитись зі мною або кимось іншим, але на мою думку – йому треба відновитись ментально після останньої поразки", – розповів Кабаєл.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Гірн відреагував на інформацію про те, що Кабаєл та Джошуа дуже близькі до підписання контракту.