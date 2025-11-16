Кабаєл пояснив, навіщо Джошуа хоче провести бій проти Пола
Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл висловився про готовність Ентоні Джошуа провести поєдинок проти шоумена Джейка Пола.
Слова 33-річного спортсмена наводить Sky Sports.
"Це безумство, бокс дуже змінився. Люди хочуть бачити смішні бої. У Джошуа велика аудиторія, Пол має багато шанувальників – всім це цікаво.
Як на мене, для Джошуа це не спорт. Якщо Ей-Джей каже, що це найкращий шлях для нього – значить так воно і є. Він би міг побитись зі мною або кимось іншим, але на мою думку – йому треба відновитись ментально після останньої поразки", – розповів Кабаєл.
Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.
Раніше Едді Гірн відреагував на інформацію про те, що Кабаєл та Джошуа дуже близькі до підписання контракту.