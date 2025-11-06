Кабаєл пояснив, чому зірвався бій проти Дюбуа

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) розповів, чому не вдалося організувати поєдинок проти колишнього володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

За словами німця, він був готовий прийняти виклик британця, однак команда Дюбуа згодом відмовилася від бою.

"Коли про бій оголошено, я не люблю говорити про інші речі. Але щодо ситуації з Даніелем Дюбуа… Він викликав мене на бій. Я сказав: "Так, я хочу битися з Даніелем Дюбуа". Тому що на даний момент це був би найбільший бій для мене, адже Усик був недоступний.А потім команда Даніеля відмовилась від бою", – заявив Кабаєл.